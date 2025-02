Ministère de la Culture : inauguration de nouveaux centres de tourisme au Benelux

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Office national du tourisme coréen (KTO) ont annoncé ce mercredi l’ouverture en 2025, de nouveaux centres de promotion touristique au Benelux, à savoir la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, et également en Turquie.Ces lieux sont destinés à promouvoir le tourisme en Corée du Sud dans des pays où le KTO ne dispose pas de bureau local, mais où la demande potentielle pour les voyages vers le pays du Matin clair est forte.Selon le ministère, les pays du Benelux, notamment les Pays-Bas, constituent un marché solide pour le tourisme international. La Turquie, quant à elle, témoigne d’un engouement particulier pour la culture coréenne et possède le nouvel aéroport d'Istanbul, l'une des principales plateformes aériennes mondiales.Depuis l'an dernier, des centres ont été inaugurés dans dix pays, dont la Suède et le Brésil. Le nombre de leurs ressortissants ayant visité le sud de la péninsule en 2024 a augmenté de 22,6 % par rapport à l’année précédente.