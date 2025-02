Le taux de fécondité atteint 0,75 enfant par femme en 2024

Photo : YONHAP News

L’année dernière, le taux de fécondité a augmenté pour la première fois après neuf années de baisse en Corée du Sud. Il a progressé de 0,03 enfant par femme pour atteindre 0,75. Selon l'Institut national des statistiques (Kostat), sur un an, le nombre de naissances s'est élevé à 238 300 (+3,6 %).Cette reprise s'explique principalement par l'augmentation de la population féminine dans la trentaine et la reprise des mariages, qui avaient fortement chuté en raison de la pandémie de COVID-19. De plus, le nombre de nouveau-nés dans les deux premières années de mariage a augmenté de 5,9 % par rapport à l'année précédente, atteignant 79 100. Un changement de mentalité concernant la maternité a également contribué à cette hausse.L'âge moyen des mères à la naissance a atteint 33,7 ans. Il s’agit d’une augmentation de 0,1 an en glissement annuel. Cependant, la proportion de mères âgées de 35 ans ou plus a diminué de 0,4 point pour s’établir à 35,9 %. Il s’agit de la première baisse depuis 1987.Quant aux mariages, leur nombre a atteint environ 222 000, enregistrant une hausse de près de 15 % par rapport à l'année précédente. A notre que c’est un record depuis le début des statistiques. En revanche, le nombre de décès a progressé de 1,7 %, atteignant 358 400. Ainsi, avec plus de morts que de naissances, la population sud-coréenne a baissé de 120 000.