« Myung Tae-kyun Gate » : révélation d’un appel téléphonique entre la Première dame et Myung

Photo : YONHAP News

Un extrait de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Kim Keon-hee, l'épouse du président suspendu Yoon Suk Yeol, et Myung Tae-kyun, un intermédiaire politique, a été dévoilé lundi par l'hebdomadaire Sisain. Cet échange laisse supposer que le couple présidentiel aurait influencé le processus de nomination des candidats du Parti du pouvoir du peuple (PPP), formation au pouvoir, pour les élections législatives partielles de 2022.L'appel a eu lieu le 9 mai 2022, la veille de l'investiture de Yoon. Au cours de cette conversation, Kim a dit à Myung que le président élu venait de l'appeler pour lui demander de ne pas utiliser son nom, mais simplement d'aller de l'avant. Son interlocuteur l'a alors remerciée, avant que la Première dame ne le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter malgré les contestations au sein du parti.Un autre extrait d’un l'échange téléphonique entre Yoon et Myung, ayant eu lieu quarante minutes plus tôt, avait été révélé précédemment. Lors de cette conversation, le chef de l’Etat élu avait affirmé avoir demandé à sa formation d’aider Kim Young-sun, qui, selon lui, s'était particulièrement investie lors de la primaire présidentielle. Le lendemain de cet appel, elle a été désignée candidate du PPP.Après la divulgation de ce nouvel enregistrement, le Minjoo a déclaré qu'il s'agissait d'une preuve démontrant l'implication du couple présidentiel dans la nomination des candidats aux élections. Le principal parti d'opposition a également appelé à une adoption rapide de la proposition de loi visant à ouvrir une enquête spéciale sur le « scandale Myung Tae-kyun ». Un texte qui a été approuvé lundi en sous-commission de la législation et des affaires juridiques à l'Assemblée nationale. De son côté, le PPP a rejeté ces allégations en les qualifiant d'absurdes.Par ailleurs, lors d'une conférence de presse en novembre dernier, Yoon avait nié toute implication dans le processus de sélection des candidats aux élections partielles de 2022.