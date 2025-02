Cryptomonnaie : Bybit déclare la guerre aux hackers nord-coréens

Photo : YONHAP News

Bybit, victime d’un vol massif de cryptomonnaies par le groupe nord-coréen Lazarus, a lancé une traque pour retrouver les fonds dérobés. Pour rappel, vendredi dernier, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies a perdu 1,46 milliard de dollars en Ethereum (ETH) après le piratage de l’un de ses portefeuilles. Il s'agit du plus important vol jamais enregistré dans l'industrie. L’incident a été attribué à la Corée du Nord.Mardi, son PDG a annoncé l’ouverture d’un site de récompenses visant à rendre publiques les activités de blanchiment d'argent de Lazarus. Selon Ben Zhou, les utilisateurs peuvent y connecter leur portefeuille crypto pour suivre les fonds volés, et la plateforme compte utiliser le crowdsourcing pour les localiser. Si des informations fournies par les utilisateurs permettent de geler des fonds, ceux-ci recevront 5 % de la somme gelée en récompense.Le dirigeant a souligné qu'il ne s'arrêterait pas tant que les Lazarus ou d'autres acteurs malveillants de l'industrie ne seraient pas éliminés. Il prévoit aussi d’étendre ce service à d’autres victimes des hackers nord-coréens.