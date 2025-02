Affaire Lee Jae-myung : le tribunal fera le bon choix selon Lee

Photo : YONHAP News

Le leader du Minjoo, principal parti d’opposition, a déclaré que le tribunal rendrait une décision juste. Ces propos ont été tenus, ce matin, tout juste avant d’assister à la dernière audience du procès en appel à la Haute Cour de Séoul. Lee Jae-myung a affirmé que la logique du monde suivait toujours la raison et les principes. En revanche, interrogé sur la réquisition du Parquet, il s'est dirigé vers la salle d'audience sans répondre.Pour rappel, le patron du parti de centre-gauche a été inculpé en septembre 2022 pour diffusion de fausses informations. Lors d'une interview télévisée en décembre 2021, il avait dit ne pas connaître Kim Moon-ki, ancien cadre de la Seongnam Development Corporation (SDC), ce qui a entraîné des accusations de propos mensongers. En novembre 2024, il a été condamné en première instance à un an de prison avec sursis de deux ans.L’audience se poursuit cet après-midi avec la réquisition du Parquet et la plaidoirie finale de Lee. Le verdict devrait être rendu d’ici la fin du mois prochain.