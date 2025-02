Météo : air printanier ce jeudi

Photo : YONHAP News

C’est un air de printemps que connaîtront les sud-Coréens, en cet avant dernier jour de février, avec une météo marquée par une hausse des températures et un ciel dégagé. Ce jeudi matin, , il fera -1°C à Séoul, -4°C à Jeonju et Daejeon, -3°C à Daegu et 3°C à Busan. Cet après-midi, le mercure dépassera les 10 °C sur l’ensemble du territoire. Il fera 13°C dans la capitale, 15°C à Daejeon, 14°C à Jeonju et Gwangju ainsi que 13°C à Busan. Le record du jour sera pour Daegu avec 16°C.Du côté du ciel, tous les voyants sont au vert ou presque. Si le soleil est attendu sur toutes les régions, la qualité de l’air sera de nouveau à surveiller. Elle restera mauvaise sur l’île de Jeju aujourd’hui et se dégradera dans le centre du pays au cours de l’après-midi. En fin de journée, des pluies sont annoncées sur Jeju et le sud de la côte ouest.