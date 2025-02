Diversité culturelle : un sud-Coréen sur quatre affirme bien la connaître

Photo : KBS News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que l’Institut de la culture et du tourisme de Corée, ont publié ce matin les résultats de l'« Enquête sur la diversité culturelle 2024». Selon cette étude, 27,3 % des citoyens ont déclaré bien la connaître, 34,6 % ont répondu « moyennement », tandis que 38,1 % ont affirmé ne pas bien la connaître. Les sondés ont évalué le niveau actuel de diversité culturelle en Corée du Sud à 50,8 points sur 100 et estiment qu’il atteindra 65,9 points dans cinq ans.Les répondants ont été les plus nombreux (26,9 %) à estimer que l’amélioration de la diversité culturelle contribuerait à la réduction des conflits sociaux. Viennent ensuite ceux qui pensent qu'elle renforcerait la compétitivité des arts et de la culture (21,8 %) et augmenterait la qualité de vie des membres de la société (20,3 %).En revanche, seuls 21,7 % des interrogés ont déclaré avoir suivi une formation liée à la diversité culturelle. De plus, le taux de personnes ayant expérimenté des contenus étrangers dans les domaines de l’art pur et de la culture populaire reste faible. Enfin, plus de la moitié des répondants, (54 %), ont déclaré avoir déjà été confrontés à des préjugés ou des stéréotypes sur certaines cultures ou groupes à travers les médias.