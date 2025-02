Fourniture de trains au Maroc : Choi Sang-mok envoie une lettre de remerciement au roi marocain

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a envoyé hier une lettre au roi Mohammed VI du Maroc pour exprimer sa gratitude pour le contrat remporté par Hyundai Rotem. D'une valeur de 2 200 milliards de wons, soit 1,46 milliard d'euros, il concerne la fourniture de trains électriques au pays d’Afrique du Nord.Selon le ministère de l’Economie et des Finances et le ministère des Affaires étrangères, Choi Sang-mok a manifesté sa reconnaissance pour la confiance et l'intérêt du gouvernement marocain envers la compétitivité internationale et les compétences technologiques des entreprises sud-coréennes.Ce marché représente le plus grand contrat de véhicules ferroviaires obtenu à l'étranger par une société sud-coréenne. Environ 90 % des pièces des trains électriques seront fournies par plus de 200 petites et moyennes entreprises du pays du Matin clair.