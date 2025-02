Corée-USA : le patron du Pentagone envisagerait un déplacement à Séoul en mars

Photo : YONHAP News

Le secrétaire à la Défense des Etats-Unis semble envisager un déplacement en Corée du Sud le mois prochain. A en croire un responsable gouvernemental de Séoul, les discussions sont en cours pour en définir la date. Si elles aboutissent, Pete Hegseth sera le premier ministre de l’administration Trump II à se rendre au pays du Matin clair.En attendant, un haut responsable du Bureau de l’Asie de l’Est et du Pacifique au sein du département d'Etat américain est en visite dans la capitale sud-coréenne depuis dimanche. Il s’agit de Kevin Kim, sous-secrétaire d’Etat assistant aux affaires coréennes. Il a échangé avec plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères sur l’alliance bilatérale et la question nord-coréenne.Hier, lors d’une rencontre avec les journalistes, Kim a été interrogé sur le « Korea Passing », ou l’exclusion de la Corée du Sud des négociations diplomatiques de Washington. Plus particulièrement sur le dossier nord-coréen. Il a rassuré que non seulement l’équipe de Donald Trump, mais aussi le Congrès, ne chercheraient pas à l’écarter. Ils pourront, au contraire, s’intéresser davantage à leur allié sud-coréen, selon lui.Le déplacement du haut diplomate américain semble avoir pour objet d’esquisser la politique nord-coréenne à mettre en place pour la seconde présidence de Trump.