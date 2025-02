Football : Chung Mong-gyu réélu à la tête de l’Association coréenne de football

Photo : YONHAP News

Chung Mong-gyu, le président de l’Association coréenne de football (KFA), a réussi à obtenir un quatrième mandat en remportant les élections pour la 55e présidence de l’instance. Lors du scrutin qui s’est tenu hier, le patron du groupe HDC a obtenu 156 voix sur 183. Avec un score écrasant de 85,2 % dès le premier tour, son élection a été confirmée sans second vote. Son mandat se poursuivra jusqu'à l'assemblée générale ordinaire prévue début de 2029, selon les statuts de l’association.Après sa victoire, Chung a exprimé son sens des responsabilités et a promis de respecter scrupuleusement ses engagements. Elu pour la première fois président en janvier 2013, il a déjà effectué trois mandats consécutifs. S'il va au terme de ce nouveau mandat, il égalera le record de longévité à la tête de la KFA, détenu par Chung Mong-joon, qui avait occupé ce poste pendant 16 ans, de 1993 à 2009.Cependant, le président réélu devra surmonter des conflits avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que regagner la confiance des supporters. Il a souligné l'importance de la communication et s'est engagé à résoudre les problèmes rapidement.