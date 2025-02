Corée du Nord : Séoul, Washington et Tokyo renouvellent leur appel à sa dénucléarisation complète

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont unanimement condamné les provocations militaires répétées de la Corée du Nord et appelé celle-ci à abandonner ses armes atomiques, de manière complète. Les représentants des trois partenaires en ont fait part, hier au siège de l’Onu à Genève, lors du débat de la conférence du désarmement.Dans un texte qu’ils ont publié conjointement, les diplomates des trois pays ont accusé le régime de Kim Jong-un de continuer à développer ses capacités nucléaires et balistiques, et à élargir ses activités menaçant la stabilité et la paix régionales. Et de qualifier ses bravades de contraires à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en citant notamment le lancement, le mois dernier, d’un nouveau missile hypersonique de portée intermédiaire.Toujours selon eux, le royaume ermite a en outre menacé ouvertement d’utiliser l’arsenal nucléaire, voire d'envoyer ses troupes et ses missiles balistiques en Russie. Ils ont également pointé du doigt la priorité donnée au programme de développement des armes de destruction massive, au détriment de la protection sociale des habitants.Les trois nations ont exhorté Pyongyang à résoudre immédiatement les questions concernant les détenus étrangers, les prisonniers de guerre et les familles séparées par la guerre entre les deux Corées. Avant de relancer leur appel à sa dénucléarisation complète, vérifiable, et irréversible (CVID), ainsi qu’à son retour à la table des négociations en la matière.Le débat d’hier est le premier depuis le début du second mandat de Donald Trump. Cette fois, son représentant n’a pas prononcé de discours. Un fait rare, interprété comme une intention de réchauffer les relations avec Moscou.