Des touristes occidentaux visitent la Corée du Nord pour la première fois depuis cinq ans

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) a rapporté ce matin que la Corée du Nord avait accueilli des touristes occidentaux pour la première fois en cinq ans depuis la pandémie de COVID-19.Lors d’une interview en visioconférence avec la RFA, un citoyen français a déclaré qu'il s'était rendu au pays communiste pour visiter la zone économique spéciale de Rason. Et ce, dans le cadre d’un voyage organisé de cinq jours, parti de Yanji en Chine, le 20 février.Selon son témoignage, son groupe a visité plusieurs sites de la zone, notamment un parc côtier, l'île de Bipa et la brasserie de Ryongsong. Il a également assisté à un spectacle de taekwondo et a participé à une expérience de préparation de kimchi. Le royaume ermite a offert aux touristes des bières locales à chaque repas, et ces derniers ont utilisé des cartes bancaires émises par une banque nord-coréenne pour effectuer leurs paiements, principalement en yuan.Le nombre de touristes et leur nationalité n'ont pas été confirmés. Mais d'après les photos fournies par le Français à la RFA, la majorité des participants semblent être de nationalité occidentale.