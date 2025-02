Des députés américains déposent une nouvelle proposition de loi visant à clore la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, 33 députés ont présenté à la Chambre des représentants une nouvelle proposition de loi appelant à clore officiellement la guerre de Corée. Le démocrate Brad Sherman, qui a initié le texte, l’a annoncé hier lors d'une conférence de presse.La proposition enjoint le secrétaire d’Etat américain à déployer des efforts diplomatiques conjointement avec Séoul et Pyongyang pour conclure un traité de paix contraignant en vue de déclarer, formellement et définitivement, la fin du conflit. Et de l’appeler aussi à soumettre au Congrès un rapport sur la feuille de route en la matière.Les élus réclament également le lancement de négociations pour ouvrir des bureaux de liaison, respectivement à Pyongyang et à Washington. Ils demandent aussi de prendre une mesure destinée à lever totalement l’interdiction de voyager au nord de la péninsule, imposée aux citoyens américains.Sherman a affirmé avoir proposé la législation pour instaurer la confiance avec le régime communiste, et non pas pour lui faire des concessions. L’homme politique avait déjà présenté deux fois, en 2021 et 2023, des documents similaires. Mais ceux-ci ont automatiquement été abandonnés en même temps que la fin des législatures concernées.