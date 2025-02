Cinéma : forte hausse du nombre de spectateurs des films sud-coréens en janvier

Photo : YONHAP News

D'après le bilan de l'industrie cinématographique de janvier 2025, publié par le Conseil coréen du cinéma (Kofic), le nombre total de spectateurs des productions sud-coréennes s'est élevé à 6,8 millions. Il s’agit d’une hausse de 46,8 % par rapport à la même période l’année dernière. Les revenus ont également progressé de 45,1 %, atteignant 65,3 milliards de wons, soit 43,3 millions d’euros.Les succès du film à gros budget « Harbin » et de ceux sortis pendant les congés du Nouvel an lunaire sont considérés comme la principale raison de cette croissance. Sorti fin décembre 2024, « Harbin » a attiré plus de 2 millions de spectateurs en janvier, prenant ainsi la première place du box-office mensuel. De leur côté, « Hitman 2 » a rassemblé 1,65 million de spectateurs, « Dark Nuns » 1,27 million et « Secret : Untold Melody » 800 000, dépassant tous leur seuil de rentabilité.En revanche, les films étrangers ont attiré 2,11 millions de personnes et ont généré 20 milliards de wons de revenus, soit 13,2 millions. Ce qui représente une baisse respective de 32,5 % et 32,6 %.Par ailleurs, les films sud-coréens ont largement dominé le marché en termes de spectateurs avec une part de 76,6 %, surpassant les films étrangers.