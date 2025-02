Droits de douane : Ahn Duk-geun est à Washington pour débuter les négociations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud commence à tenter de négocier plus sérieusement les tarifs douaniers envisagés par Donald Trump. Pour cela, son ministre de l’Industrie et du Commerce est arrivé hier à Washington.Lors d’un échange avec les correspondants sud-coréens à l’aéroport, Ahn Duk-geun a annoncé qu’il allait se concerter avec ses interlocuteurs américains sur les meilleurs moyens de protéger les entreprises de son pays, qui exportent vers les Etats-Unis. Et ce, face aux barrières tarifaires comme non tarifaires.Pour rappel, la semaine dernière, Trump avait évoqué un élargissement du calcul des droits de douane aux «barrières non tarifaires», comme la TVA, les subventions ou encore la politique de taux de change. Le ministre sud-coréen souhaite donc profiter de son déplacement pour convaincre les décideurs américains de mieux comprendre les mesures non tarifaires mises en place par Séoul.Sur le plan sécuritaire, Ahn a affirmé considérer comme un levier de négociation la diversification de l’énergie importée des USA, ou encore la coopération bilatérale dans le domaine de la construction navale, plus particulièrement celle des bâtiments de guerre. A ce sujet, il doit échanger avec son homologue Howard Lutnick.L’ambassadeur sud-coréen, basé à Washington, a lui aussi évoqué la possibilité pour les deux alliés de travailler main dans la main dans cette filière. Cho Hyun-dong a rappelé qu’une équipe dédiée aux stratégies navales avait été créée au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.