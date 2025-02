Corée-USA : accord sur l’emploi de la seule expression « la dénucléarisation de la Corée du Nord »

Photo : YONHAP News

La Corée Sud et les Etats-Unis se sont mis d’accord pour utiliser désormais la seule expression « la dénucléarisation de la Corée du Nord », et non « la dénucléarisation de la péninsule ». C’est ce qu’a affirmé, hier, l’ambassadeur sud-coréen à Washington, lors d’une rencontre avec les journalistes de son pays basés dans la capitale américaine. Sous la présidence de Joe Biden, les deux termes étaient employés en parallèle.Cho Hyun-dong s’est emparé de l’occasion pour promettre ses efforts pour obtenir des avancées en matière de dissuasion élargie et de posture de défense commune face aux menaces de Pyongyang. Et ce, bien que pour le moment, l’administration Trump place en haut de ses priorités le Moyen-Orient et l’Ukraine.A propos du protectionnisme tarifaire envisagé par Donald Trump, le diplomate sud-coréen a fait valoir que Séoul s'employait afin de minimiser les conséquences négatives sur les entreprises du pays du Matin clair, et de saisir à la fois les meilleures opportunités.