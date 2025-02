Ménages : revenus en hausse, dépenses en baisse au dernier trimestre 2024

Photo : KBS News

Les ménages sud-coréens ont vu leurs revenus moyens mensuels augmenter, entre octobre et décembre derniers. C’est ce que montrent les données sur le sujet, communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, leur montant a grimpé de 3,8 % par rapport à la même période de l’année précédente, à environ 5,2 millions de wons par foyer.S’agissant des dépenses, leur augmentation a été inférieure à celle des revenus. De fait, chaque ménage a déboursé environ 3,9 millions de wons pour des achats et des services, les impôts ou encore les cotisations sociales. Soit un bond de 2,5 % en glissement annuel contre 5,9 et 5,1 %, respectivement aux derniers trimestres 2022 et 2023. Le Kostat explique cette faible augmentation par la dégradation du moral des consommateurs.En matière de revenu disponible moyen de chaque ménage, il s’est accru de 4 % sur un an, pour atteindre 4,2 millions de wons par mois.