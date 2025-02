« Myung Tae-kyun Gate » : le Parlement adopte la loi sur la nomination d’un procureur indépendant

Photo : YONHAP News

Le Minjoo avait promis, mardi, de soumettre au vote en séance plénière aujourd’hui deux textes contestés par le Parti du pouvoir du peuple (PPP). L’un visant à nommer un procureur indépendant pour conduire les investigations sur le « Myung Tae-kyun Gate », du nom d’un intermédiaire politique. Un scandale qui éclabousse plusieurs poids lourds du camp présidentiel. L’autre à réviser le droit commercial.Concernant l’amendement au droit commercial, la première formation de l’opposition est revenue sur sa position et a fini par en repousser son vote. Face à la protestation virulente du mouvement présidentiel et des milieux d’affaires, qui redoutent l’affaiblissement de la compétitivité des entreprises.Le premier texte a donc été le seul adopté aujourd’hui, sous le feu des critiques du PPP. Sur les 300 députés de l’Hémicycle, 274 ont participé au scrutin. 182 d’entre eux ont voté pour, 91 contre et un s’est abstenu.La proposition de loi en question avait été déposée conjointement par les six partis de l’opposition. Elle précise que le procureur indépendant, une fois désigné, doit faire la lumière notamment sur les soupçons pesant sur Yoon Suk Yeol et son épouse Kim Keon-hee.Pour rappel, le couple présidentiel est suspecté d’être intervenu, entre autres, dans le trucage illicite des sondages d’opinion à son avantage par le biais de Myung. Leurs résultats auraient été utilisés pendant les primaires du PPP en 2021 comme pour la présidentielle de l’année suivante, dont Yoon est sorti vainqueur.Reste à savoir désormais si le président par intérim approuve la législation ou y exercice son droit de veto.