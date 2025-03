Météo : douceur, nuages et poussières fines

Photo : YONHAP News

Pour le dernier jour de février, le ciel de la Corée du Sud sera instable. Ce matin, des nuages recouvriront la région de Séoul et de Gangwon tandis que des gouttes de pluie sont attendues sur la côte ouest et les régions centrales. Des rayons de soleil apparaîtront sur tout le territoire au cours de l’après-midi. Par ailleurs, les poussières fines continuent de dégrader la qualité de l’air qui sera au niveau mauvais dans le Chungcheong du Nord et la région de Daegu.Du côté des températures, la douceur amorcée hier se poursuit. Ce matin, il fera 3°C à Séoul, Jeonju et Daejeon, 5°C à Daegu et 6°C à Busan. Cet après-midi, il fera 12°C dans la capitale, 14°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 15°C à Gwangju et Busan. Le record sera pour Daegu et l’île de Jeju avec 17°C.Pour ce week-end, le temps sera pluvieux. Samedi, Samiljeol, jour du mouvement du 1er mars, les pluies arriveront par la côte ouest et traverseront tout le pays. La dégradation se poursuivra dimanche avec des probabilités de chute de neige. Toutefois, les températures resteront élevées avec des valeurs supérieures à 10°C.