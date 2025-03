Pyongyang a mené des exercices de tirs de missiles de croisière stratégiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a mené, mercredi, des exercices de tirs de missiles de croisière stratégiques. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Rodong Sinmun.Le journal officiel du Parti des travailleurs a précisé qu’une unité de missiles de l’armée populaire (APC) dans la zone occidentale les avait menés au large de la côte ouest. Et d’ajouter que ces engins ont atteint avec précision leurs cibles, après avoir parcouru une trajectoire ovale de 1 587 km pendant 7 961 à 7 973 secondes.Les images publiées par le média montrent que les armes volent à une altitude basse près de la surface de l’eau, avant de frapper et faire exploser un petit immeuble sur une colline peu élevée.Kim Jong-un, qui a supervisé les exercices, a manifesté sa satisfaction. Selon lui, tester la fiabilité et l’interopérabilité de la dissuasion nucléaire ainsi que montrer sa puissance, jouent un rôle dissuasif pouvant prévenir la guerre. De même, ce qui est garanti par une puissante capacité d’attaque est en lui-même une dissuasion et une défense parfaites.Le quotidien nord-coréen a par ailleurs indiqué que l’entraînement de mercredi avait pour objectif d’informer les ennemis, qui créent un environnement de confrontation, des capacités de contre-attaque et de l’état de préparation militaire du régime.