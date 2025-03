Cho Tae-yul en visite en Pologne et en France la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères effectuera un déplacement en Pologne et en France la semaine prochaine. Cho Tae-yul se rendra d’abord à Varsovie, où il est attendu mardi pour un voyage de trois jours. Il est le premier chef de la diplomatie sud-coréenne à y faire une visite officielle depuis 18 ans. Il sera reçu par le président Andrzej Duda et s’entretiendra avec son homologue Radoslaw Sikorski.Le tête-à-tête entre les deux ministres est prévu mercredi. Leurs discussions porteront pour l’essentiel sur la coopération entre leurs pays en matière d’énergie, d’infrastructures et d’armement. Pour rappel, le pays du Matin clair continue de livrer des équipements militaires à la Pologne dans le cadre d’un accord bilatéral de quelque 44 milliards de dollars, signé en 2022. La situation dans la péninsule ainsi que les préoccupations régionales et internationales s’inviteront également dans les échanges.Cho se rendra à la base aérienne de Minsk Mazowiecki et rencontrera les entrepreneurs sud-coréens présents dans le pays d’Europe de l’Est, avant de s’envoler pour la France.A Paris, le haut diplomate sud-coréen a rendez-vous avec son homologue Jean-Noël Barrot le 7 mars. L’occasion pour eux d’aborder les moyens de travailler main dans la main dans l'industrie de la défense, l’aérospatial et l’intelligence artificielle (IA). Sans oublier les dossiers régionaux et internationaux, dont la guerre en Ukraine.Les deux hommes devront en même temps réaffirmer la volonté de leurs pays de faire une réussite des événements qu’ils organiseront en 2026 pour célébrer le 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.