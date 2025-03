Corée-Monténégro : entrée en vigueur imminente d’un accord de coopération économique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Monténégro vont mettre en vigueur ce samedi un accord de coopération économique entre leurs gouvernements.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le pacte constitue un cadre légal permettant aux deux nations d’affermir leur collaboration dans les domaines d’intérêt commun allant de l’industrie aux investissements, en passant par l’énergie et le tourisme. Séoul et Podgorica envisagent de mettre sur pied un comité commun afin de l’appliquer efficacement.Le pays du Matin clair espère pouvoir soutenir désormais, de manière plus dynamique, ses entreprises qui exportent vers l’Etat des Balkans. Plus précisément, le gouvernement veut les aider à prendre part à différents salons commerciaux et à organiser des forums d’affaires pour percer le marché monténégrin, voire pour équilibrer, à terme, la balance commerciale bilatérale.