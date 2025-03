Travail forcé : une nouvelle victime accepte le plan gouvernemental d’indemnisation

Photo : YONHAP News

La famille d’une autre victime sud-coréenne du travail forcé pendant la période d’occupation coloniale japonaise a fini par accepter le plan d’indemnisation de Séoul.Chung Chang-hee, aujourd’hui décédé, avait été enrôlé dans l’archipel et exploité sur un chantier de construction navale de Mitsubishi Heavy Industries, situé à Hiroshima. C’était peu avant la Libération de la Corée en 1945. Chung fait partie des 15 victimes ayant obtenu gain de cause et gagné leurs procès intentés devant la justice sud-coréenne.Fin 2018, la Cour suprême avait sanctionné les groupes nippons concernés à les indemniser. Mais ceux-ci ont rejeté le jugement, invoquant que la question a été résolue par la signature du traité de 1965, qui rétablissait les relations diplomatiques bilatérales.Afin de débloquer la situation, l’administration Yoon avait annoncé, en mars 2023, la création d’une fondation pour indemniser les victimes et leurs familles, mais sans l’implication directe du Japon. Si au départ, beaucoup de ces 15 victimes et leurs familles avaient rejeté le plan, à ce jour, 14 ont fait marche arrière.