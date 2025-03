Droits de douane : rencontre des ministres de l’Industrie Corée-USA

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l’Industrie et du Commerce Ahn Duk-geun s’est entretenu, hier à Washington, avec son homologue américain, Howard Lutnick. Cette rencontre intervient alors que la politique protectionniste de Donald Trump suscite de plus en plus d’inquiétudes parmi ses partenaires commerciaux. A cette occasion, Ahn a demandé l’exemption de la Corée du Sud des tarifs douaniers.Les deux officiels ont également discuté de la coopération bilatérale dans le secteur de la construction navale et ont convenu d’établir un canal de concertation dédié aux questions tarifaires.Pour rappel, l’accord de libre-échange entre Séoul et Washington permet à la plupart des produits d’être échangés sans droits de douane. Toutefois, le locataire de la Maison Blanche a récemment annoncé la suppression des exemptions pour imposer des taxes de 25 % sur l’acier et l’aluminium. De plus, il a exprimé son intention de taxer les automobiles et les semi-conducteurs, deux secteurs clés des exportations sud-coréennes.A son arrivée dans la capitale américaine, mercredi, Ahn s’est affirmé convaincu qu’un dialogue avec les Etats-Unis permettrait de dissiper certains malentendus et de créer des solutions constructives.Lors de la réunion, Lutnick a souligné la nécessité pour les USA de réduire son déficit commercial, souhaitant une coopération approfondie avec le pays du Matin clair. Il n’a toutefois pas mentionné de projet tarifaire spécifique à son encontre.