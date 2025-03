Seoul Metro renforce ses dispositifs de sécurité pour faire face aux manifestations autour de la destitution

Photo : YONHAP News

Seoul Metro mettra en place des mesures de sécurité au niveau maximal pour prévenir tout incident lié aux grandes manifestations, prévues du 1er mars jusqu’à l'annonce du verdict du procès en destitution de Yoon Suk Yeol.Demain, le jour commémorant le mouvement d'indépendance sous l’occupation, où des manifestants pro tout comme contre le chef de l’Etat suspendu sont attendus dans la rue, 127 agents de sécurité seront déployés dans huit stations comme City Hall, Anguk et Gwanghwamun. Il s’agit d’une augmentation de 99 membres. En cas d’affluence excessive de passagers, certaines stations pourraient être temporairement fermées ou voir leurs trains passer sans s’arrêter.Par ailleurs, un bureau de contrôle sera ouvert pour suivre l’évolution de la situation en temps réel, et des trains supplémentaires seront mis en circulation en cas de besoin.L'opérateur des huit premières lignes de métro de la capitale renforcera également son contrôle sur les infrastructures comme les ascenseurs et les escalators. Les changements dans l’exploitation du métro seront annoncés par divers canaux de communication, y compris les réseaux sociaux.