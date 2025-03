Cinéma : « Mickey 17 » domine les réservations le jour de sa sortie

Photo : YONHAP News

« Mickey 17 » débarque en salle aujourd’hui. Ce matin à 7h, le nombre de spectateurs ayant réservé une place pour visionner le nouveau film de Bong Joon-ho avait dépassé 300 000, le hissant en tête du box-office. Le taux de réservation a atteint 67,8 % avec 319 000 billets vendus.Viennent ensuite « Exorcism Chronicles: The Beginning », « Captain America: Brave New World » et « You Are the Apple of My Eye ».« Mickey 17 » est le premier long-métrage de Bong depuis « Parasite » en 2019. Il raconte l’histoire de Mickey, un clone humain envoyé sur une planète gelée pour effectuer des missions périlleuses.Le réalisateur rencontrera son public pour des séances de questions-réponses les 8 et 9 mars, respectivement au Megabox Coex et au Lotte Cinema World Tower.