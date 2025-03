Le président par intérim s’entretient avec le secrétaire américain au Trésor

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a discuté ce matin, par visioconférence, avec le secrétaire américain au Trésor. Les discussions entre Choi Sang-mok et Scott Bessent ont porté, entre autres, sur les politiques commerciales de l’administration Trump et le projet d’investissement aux Etats-Unis du gouvernement sud-coréen.Choi en a profité pour réclamer que la contribution de Séoul à l’économie américaine soit prise en compte dans l’application des mesures tarifaires. Il a également insisté sur l’importance de la coopération bilatérale, ainsi que trilatérale avec le Japon, afin de répondre aux défis économiques et sécuritaires à l’échelle mondiale.Celui qui est aussi ministre de l'Economie et des Finances a expliqué à son interlocuteur que l'économie sud-coréenne faisait preuve d'une forte résilience, comme en témoigne la rapide stabilisation des marchés financiers et des changes. Avant d’ajouter que la communauté internationale reconnaît la réactivité du pays du Matin clair pour rétablir la situation économique.