Séoul ouvre une enquête antidumping sur l’acier chinois et japonais

Photo : YONHAP News

Séoul va lancer une enquête antidumping sur l’acier laminé à chaud à bas prix en provenance de la Chine et du Japon. L’objectif est d’évaluer l’impact de ces importations sur l’industrie sidérurgique sud-coréenne.La Commission du commerce du ministère de l'Industrie publiera le projet au journal officiel le 4 mars, avant d’entamer la procédure d’examen. Un verdict préliminaire pourrait être rendu en juin au plus tôt.Les investigations seront menées auprès des fournisseurs et des gouvernements concernés, à travers des questionnaires, des inspections sur site et des auditions publiques. Les résultats serviront pour déterminer l’application ou non des droits antidumping.Cette démarche fait suite à la plainte déposée en décembre dernier par Hyundai Steel, qui affirme que l’afflux d’acier laminé à chaud chinois et japonais à des prix anormalement réduit a porté préjudice au marché sud-coréen. Récemment, la Commission du commerce a décidé d’imposer des droits antidumping provisoires allant jusqu’à 38 % sur certaines tôles épaisses en acier « made in China ».L’acier laminé à chaud est principalement utilisé pour la construction des automobiles, des navires et des bâtiments. Selon l’Organisation coréenne du fer et de l'acier (KOSA), parmi les importations de ces matériaux lors des 11 premiers mois de l’année dernière, ceux d’origine chinoise et japonaise en représentaient 96,2 %.