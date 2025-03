Freedom House : la Corée du Nord parmi les pays les moins libres au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord reste une nouvelle fois en queue du classement de la liberté. C’est ce qui ressort du rapport annuel publié hier par l’ONG Freedom House.Le royaume ermite a obtenu 3 points sur 60 dans la catégorie de la liberté civile, et 0 point sur 40 pour les droits politiques, atteignant un score total de 3 sur 100. Parmi les 208 pays et régions évalués, seuls six affichent une note inférieure, dont les territoires ukrainiens occupés par la Russie, le Tibet, le Soudan du Sud et le Turkménistan.L’organisation basée à Washington a expliqué que la Corée du Nord est un pays à parti unique dirigé par un dictateur totalitaire de type monarchique, et que de graves violations des droits humains y sont fréquentes.La Corée du Sud, de son côté, en a reçu 49 pour la liberté civile et 32 pour les droits politiques. Classée parmi les « pays libres », elle occupe la 66e place au niveau mondial. Soit deux de mois que l’an dernier.En tête du classement se trouve la Finlande avec un score parfait de 100 points. Elle est suivie de la Norvège, des Pays-Bas et du Danemark.