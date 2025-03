Conseil de concertation : le Minjoo refuse de participer à la deuxième réunion

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe parlementaire du Minjoo, Park Chan-dae, a décidé de boycotter la deuxième réunion du Conseil de concertation entre la majorité, l'opposition et le gouvernement, prévue cet après-midi à l’Assemblée nationale. Et ce en raison du retard dans la nomination de Ma Eun-hyuk en tant que juge constitutionnel par le président de la République par intérim.Le numéro deux de la première force de l’opposition a déclaré que, tant que Choi Sang-mok ne remplissait pas ses obligations constitutionnelles, il serait difficile de le reconnaître comme un interlocuteur légitime. Avant de dénoncer son inactivité, malgré le jugement unanime de la Cour constitutionnelle de ce refus comme une violation de la Constitution.L’entrevue qui a fini par être annulée devait porter sur la réforme des retraites, le budget supplémentaire et la loi sur les semi-conducteurs, entre autres. En dehors de Park Chan-dae, son homologue du Parti du pouvoir du peuple, Kweon Seong-dong, le patron du Parlement Woo Won-shik et le chef de l’Etat intérimaire étaient censés y participer.Face à cette annulation, Choi et Kweon ont manifesté leur profond regret.