Météo : nuages, pluie et neige

Photo : YONHAP News

A la veille de la rentrée scolaire, le ciel de la Corée du Sud est capricieux. Hier, la neige a fait son retour dans le Gangwon et continuera de tomber aujourd'hui dans cette région. Elle pourrait également s'abattre sur Séoul, le Gyeonggi, le Chungcheong du Nord et le Gyeongsang du Nord. A défaut de flocons, c'est de la pluie qui tombera sur tout le territoire dans la matinée. La perturbation commencera à s'évacuer vers le sud-est dans l'après-midi.Du côté des températures, les valeurs ont diminué par rapport à la semaine dernière. Ce matin, il fera 0°C à Séoul, 1°C à Daejeon, 3°C à Daegu et Jeonju ainsi que 4°C à Gwangju et Busan. Cet après-midi, il est attendu 7°C dans la capitale, 8°C à Daejeon, 6°C à Daegu et 7°C à Busan.