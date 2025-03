Samiljeol : Choi Sang-mok prône l'unité nationale

Photo : YONHAP News

Lors de la cérémonie du 106e anniversaire du Samiljeol, le Mouvement d'indépendance du 1er mars 1919 contre l'occupation japonaise, tenue samedi dernier, le président de la République par intérim a souligné que la première leçon à retenir de ce mouvement est l'unité nationale. Et d'ajouter que cet esprit unitaire est d'autant plus important que la société sud-coréenne connaît des discordes et conflits inédits, qui risquent d'anéantir tous les efforts déployés jusqu'ici pour la démocratisation et l'industrialisation du pays.Choi Sang-mok a ensuite appelé à construire une démocratie plus avancée, dans laquelle fonctionne l'Etat de droit, étayé par la tolérance et le respect mutuel. Selon lui, cette unité démocratique et libre ne sera possible qu'avec une économie nationale solide basée sur une plus ample création d'emplois et un dynamisme de la vie économique du peuple.Celui qui est aussi ministre de l'Economie et des Finances a mis en avant que le mouvement du 1er mars montrait l'importance de bien répondre aux changements géopolitiques de manière préventive. Il a donc promis de ne pas compter ses efforts pour réagir aux incertitudes liées au commerce extérieur. Avant de s'engager à accélérer les investissements dans de nouveaux moteurs de croissance dont les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et le quantum.Pour finir, Choi a de nouveau réaffirmé sa volonté de maintenir une posture de défense commune sans faille, fondée sur l'alliance Séoul-Washington, et de renforcer les relations bilatérales avec le Japon à l'occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques que les deux pays voisins fêtent cette année.