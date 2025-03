Otan: la Corée du Sud participe aux projets scientifiques et technologiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devient membre de l'Organisation pour la science et la technologie (STO) de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). C'est ce qu'a fait savoir samedi le ministère sud-coréen de la Défense.Grâce à cette adhésion, Séoul bénéficiera du statut de partenaire de la STO, assistera à son conseil d'administration et pourra participer aux projets communs de recherche et développement dans les domaines des sciences et des technologies de pointe.Après le Japon et l'Australie, la Corée du Sud devient la troisième nation non-membre de l'Otan à rejoindre cette organisation, créée pour renforcer la coopération en la matière entre les pays membres et les pays partenaires.Selon Choi Jang-sik, responsable des forces militaires de pointe du ministère, les instituts de recherche sud-coréens pourront ainsi élargir leur coopération multilatérale dans les secteurs scientifiques de la défense avec leurs homologues européens. Et d'ajouter que la collaboration entre Séoul et l'Otan sera également renforcée.