Exportations : hausse de 1 % en février, le secteur des semi-conducteurs en recul

Photo : YONHAP News

Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, les exportations ont augmenté de 1 % en février sur un an. Leur valeur a atteint 52,6 milliards de dollars, marquant ainsi un retour à la croissance après un mois de baisse.Après trois mois de croissance négative, les exportations de véhicules ont progressé de 17,8 %, totalisant 6,1 milliards de dollars. En particulier, celles des voitures hybrides ont bondi de 74,3 %. En revanche, les expéditions de semi-conducteurs ont enregistré une baisse de 3 %, à 9,6 milliards de dollars en raison de la chute des prix de ceux à mémoire génériques.Les exportations vers la Chine et les États-Unis sont passées sous la barre des 10 milliards de dollars. L’empire du Milieu a réduit ses achats de 1,4 %, à 9,5 milliards de dollars, tandis que les USA ont enregistré une hausse de 1 %, atteignant 9,9 milliards de dollars.Quant aux importations, leur valeur a crû de 0,2 %, s’élevant à 48,3 milliards de dollars. Après un déficit en janvier, la balance commerciale a enregistré un excédent de 4,3 milliards de dollars, soit une hausse de 450 millions de dollars par rapport à l'année précédente.