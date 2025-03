Corée-USA : arrivée du porte-avions USS Carl Vinson à Busan

Photo : YONHAP News

Le porte-avions américain USS Carl Vinson est arrivé dimanche à la base opérationnelle de Busan. Il était accompagné du croiseur lance-missiles USS Princeton et du destroyer USS Sterett. Il s’agit du premier déploiement d'un porte-avions américain en Corée du Sud depuis celui du Roosevelt en juin dernier.La Marine sud-coréenne a expliqué que la visite du Carl Vinson s'inscrivait dans la mise en œuvre concrète de l'engagement réaffirmé par Washington pour une dissuasion durable et inébranlable. Elle vise également à montrer la posture de défense commune de l'alliance bilatérale face aux menaces de la Corée du Nord et à renforcer l'interopérabilité des forces combinées.Pendant la période de séjour du bâtiment, les marines sud-coréenne et américaine prévoient diverses activités de coopération et d’échanges, telles que des visites mutuelles de navires et une visite au parc commémoratif des Nations unies.