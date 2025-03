Le ministre de l’Industrie rencontre des hauts responsables américains à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a rencontré pour la première fois des responsables américains de haut niveau depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Son ministère a annoncé samedi dernier que, du 26 au 28 février dernier, Ahn Duk-geun s’était entretenu à Washington avec le secrétaire au Commerce, le président du Conseil national de l'énergie et le représentant au commerce (USTR) de la Maison Blanche.Lors de sa rencontre avec le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, le ministre sud-coréen a discuté des moyens de renforcer la coopération dans des secteurs stratégiques tels que la construction navale et les industries de haute technologie. Il a exprimé les préoccupations des entreprises sud-coréennes concernant les mesures tarifaires de l'administration américaine, et en a demandé une exemption. Les deux pays ont convenu de créer deux groupes de travail : l'un pour discuter des mesures tarifaires et l'autre pour renforcer la coopération dans le domaine de la construction navale.Lutnick a souligné l’importance de réduire le déficit commercial de son pays et a exprimé le souhait de coopérer avec Séoul dans ce domaine, sans toutefois préciser de mesures concrètes. En réponse, Ahn a indiqué que le pays du Matin clair cherchait à équilibrer son commerce bilatéral avec Washington en augmentant ses importations d'énergie, notamment de gaz et de pétrole.