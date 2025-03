Droits de douane : Trump souhaite des tarifs supplémentaires de 25 % sur les produits en bois

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump a ordonné une enquête sur l'impact des importations de bois sur la sécurité nationale, lançant ainsi une procédure pour imposer des tarifs douaniers. Cette enquête concerne non seulement les importations de bois en rond et des produits en bois, mais aussi des produits fabriqués à partir de bois américain, comme les éviers « made in Korea » réexportés vers les États-Unis.Un responsable de la Maison Blanche a expliqué que des acteurs malveillants produisaient excessivement grâce à des subventions, puis pratiquaient le dumping sur le marché américain. Il a cité le Canada, l'Allemagne et le Brésil parmi les pays qui exportent du bois et d'autres produits excédentaires vers les USA. Il a aussi évoqué le problème du retour du bois exporté sous forme de produits, précisant que, tout comme la Chine, la Corée du Sud procédait de la même manière.Le 19 janvier, Trump avait annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits liés au bois. Washington a précisé que ces nouveaux tarifs douaniers s'ajouteraient à ceux déjà en vigueur.Selon l'Association coréenne du commerce international (Kita), les exportations de meubles vers le pays de l’Oncle Sam se sont élevées à environ 30 millions de dollars l'année dernière. Par conséquent, l'impact des nouvelles mesures devrait être limité pour le pays du Matin clair.