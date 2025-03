Photo : KBS

De la pluie et de la neige accompagneront les élèves sud-coréens pour leur retour à l’école aujourd’hui. Une alerte aux fortes chutes de neige est en vigueur pour le Gangwon, le Chungcheong du Nord, le Jeolla du Nord ainsi que le Gyeongsang du Nord. Des flocons sont également prévus à Séoul et le Gyeonggi en faible quantité. En l’absence de neige, c’est de la pluie qui tombera sur la majorité du territoire aujourd’hui.Du côté des températures, elles seront identiques à celles de la veille. Ce matin, il fera 0°C à Séoul et Daejeon, 1°C à Jeonju et Gwangju ainsi que 4°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 4°C dans la capitale, 6°C à Daejeon, 7°C à Jeonju, Gwangju et Busan ainsi que 12°C à Jeju.