Pyongyang critique le déploiement d'un porte-avions américain au Sud

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong a fustigé le déploiement du porte-avions américain USS Carl Vinson en Corée du Sud, arrivé dimanche à Busan. Dans un communiqué publié ce matin dans le quotidien Rodong Sinmun, elle a qualifié cette opération d’acte provocateur, affirmant qu’elle révélait ouvertement la position hostile des Etats-Unis.La sœur de Kim Jong-un a déclaré que la mobilisation régulière des actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne confirmait l’urgence pour Pyongyang de renforcer sa capacité de dissuasion nucléaire à des fins d’autodéfense. Avant de dénoncer avec fermeté les « agissements démonstratifs des USA et de leurs suiveurs, qui ignorent les préoccupations sécuritaires d’un Etat souverain et mettent en péril la paix dans la région ».Toujours selon Kim Yo-jong, les « manœuvres infâmes » américaines contre la Corée du Nord atteindront leur point culminant avec l’exercice maritime conjoint entre Séoul, Washington et Tokyo, ainsi que l’entraînement sud-coréano-américain « Freedom Shield », prévus ce mois-ci.La puissante cadette de Kim Ⅲ a enfin souligné que le régime examinerait sérieusement les options permettant de porter atteinte au droit à la sécurité des pays hostiles, si le déploiement des ressources stratégiques américaines dans la péninsule devenait une habitude, menaçant ainsi la sécurité de la Corée du Nord.Séoul n’a pas tardé à réagir à cette critique. Le ministère de la Défense a dénoncé des propos « absurdes », qui n'ont pour but que de justifier le programme de développement nucléaire et balistique du royaume ermite, ainsi que ses provocations militaires. Il l'a ensuite exhorté à renoncer à son obsession et à ses illusions concernant les armes nucléaires, s’il veut assurer sa survie.