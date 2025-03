Démographie : la Corée du Sud a perdu plus de 450 000 habitants en cinq ans

Photo : YONHAP News

Pour la cinquième année consécutive, la population sud-coréenne diminue. C’est ce que révèle le portail démographique de l’Institut national des statistiques (Kostat). Dans le détail, en 2024, 238 000 bébés ont vu le jour, soit une hausse exceptionnelle de 8 000 sur un an. Néanmoins, le nombre de décès a été supérieur, avec 358 000. Seule la ville de Sejong, dans le centre du pays, a connu une tendance inverse.Le déclin démographique a commencé en 2020, lorsque le pays a perdu 33 000 habitants. Le chiffre a ensuite atteint 57 000 en 2021, avant de se situer entre 120 000 et 130 000 les trois années suivantes. En définitive, la population a reculé de 456 000 individus en cinq ans. L’effondrement de la natalité est le principal responsable de cette crise. Entre 2020 et 2024, seuls 1,25 million de bébés sont nés, un niveau historiquement bas.La situation va probablement se maintenir. Selon les estimations du Kostat, la population devrait baisser jusqu’à 36,22 millions de personnes en 2072, pour retrouver le niveau de 1977. En 2022, le pays en comptait 51,67 millions.