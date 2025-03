Production, consommation et investissements en berne en janvier

Photo : YONHAP News

En janvier, la production industrielle, la consommation et les investissements ont tous les trois accusé un recul. A en croire les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), ils ont diminué respectivement de 2,7, 0,6 et 14,2 % sur un mois.Dans le détail, l’indice de la production de toutes les industries (IAIP) est reparti à la baisse après un rebond en décembre. Par filière, les industries minières et manufacturières se sont contractées de 2,3 % et les services de 0,8 %, en glissement mensuel.Quant aux ventes au détail, elles ont régressé plus particulièrement dans les vêtements et dans les cosmétiques. La baisse de leur indice se poursuit pour le cinquième mois consécutif.Enfin, concernant les investissements, le recul a été constaté notamment dans les biens d’équipement et le BTP.