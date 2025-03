Nextrade : lancement de la première bourse alternative en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Une première plateforme alternative de négociation d'actions en Corée du Sud a été inaugurée ce mardi. Elle met ainsi fin au monopole de la Bourse de Corée (KRX), qui durait depuis près de sept décennies.Baptisée Nextrade (NXT), cette nouvelle bourse fonctionne 12 heures par jour, de 8h à 20h, tandis que les horaires d'ouverture de la KRX sont limités de 9h à 15h30. Grâce à cette extension des heures de négociation, les investisseurs sud-coréens peuvent désormais acheter et vendre des actions avant ou après leur travail. Ils peuvent également réagir plus rapidement aux événements économiques mondiaux.L’introduction de nouveaux types d’ordres, permettant l'adoption de diverses stratégies d’investissement, constitue également un avantage de cette nouvelle place financière. De plus, ses frais de transaction sont inférieurs de 20 à 40 % à ceux appliqués par la KRX.Dès aujourd’hui, des sociétés de courtage, représentant près de 90 % de parts de marché l’an dernier, participent à la NXT. Dix actions sont négociables dans un premier temps, mais leur nombre devrait atteindre 800 d’ici un mois.