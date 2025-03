Lee Jae-myung et Lee Jae-yong vont se retrouver le 20 mars

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo, Lee Jae-myung, et le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, vont se rencontrer le 20 mars prochain au siège de la Samsung SW Academy for Youth (SSAFY), situé dans l’arrondissement de Gangnam à Séoul. De l’avis des experts, cette entrevue s’inscrit dans la stratégie du premier visant à séduire les électeurs centristes en vue d’une éventuelle élection présidentielle anticipée.Selon un responsable du parti de centre-gauche, son leader s’entretiendra également avec les acteurs de la SSAFY. Ce programme de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), mené conjointement avec le ministère de l'Emploi et du Travail, vise à former des jeunes talents dans le domaine des technologies de l’information tout en améliorant leur compétitivité à l'emploi.Les discussions devraient naturellement porter sur les moyens de soutenir l’insertion professionnelle des jeunes, particulièrement touchés par la conjoncture économique difficile. Les relations commerciales avec les Etats-Unis ainsi que divers dossiers économiques nationaux pourraient également être abordés.Par ailleurs, le procès de Lee Jae-myung, lié aux affaires des projets immobiliers de Daejang-dong, Wirye et Baekhyeon-dong, ainsi qu’au club de football de Seongnam, a repris ce matin après deux semaines d’interruption. Le Parquet l’accuse d’avoir accordé des traitements de faveur à des opérateurs privés lorsqu’il était maire de Seongnam.