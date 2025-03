La Corée du Sud compte plus de 2,6 millions d’étrangers, soit 5 % de sa population

Photo : YONHAP News

En 2024, la Corée du Sud a enregistré un nombre record de personnes étrangères vivant sur son sol. Selon le ministère de la Justice, le pays comptait 2 650 783 étrangers, dépassant largement le niveau de 2019, avant la pandémie de COVID-19. Un chiffre qui représente 5 % de la population totale.La pays du Matin clair comptait 51 217 211 habitants l’an dernier, dont 5,17 % d’étrangers, un taux supérieur de 0,28 point à celui de 2023. En dix ans, leur nombre a augmenté régulièrement, passant de 1,9 million en 2015 à 2,52 millions en 2019, avant de rebondir après une baisse liée à la pandémie.Par nationalité, les Chinois étaient les plus nombreux avec 958 959 personnes, suivis des Vietnamiens, Thaïlandais, Américains et Ouzbeks. Les jeunes de 20 à 30 ans représentaient près de la moitié de la population étrangère (49,7 %).Le nombre de résidents étrangers enregistrés a atteint 1 488 353, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. La majorité vivait dans la province de Gyeonggi et à Séoul. Les étudiants étrangers ont aussi connu une forte progression, atteignant 263 775, soit 16,5 % de plus qu'en 2023.Enfin, le nombre d'étrangers en situation irrégulière a diminué de 6,2 % pour s'établir à 397 522. Les demandes d'asile ont été de 18 336, avec 105 réfugiés reconnus et 101 permis de séjour humanitaire délivrés. Les taux de reconnaissance et de protection des réfugiés étaient respectivement de 1,9 et 3,7 %.