Guerre en Ukraine : un prisonnier nord-coréen exprime son souhait d’aller en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un soldat nord-coréen, capturé par l'armée ukrainienne, a exprimé son souhait de se rendre en Corée du Sud. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yu Yong-weon, lors d'une conférence de presse tenue à l'Assemblée nationale. L'élu du parti présidentiel a également dévoilé des photos des deux prisonniers de guerre qu'il a interrogés en Ukraine, ainsi qu'un enregistrement audio. Il s'agit des mêmes militaires qui ont récemment accordé des interviews au quotidien Chosun Ilbo.Celui qui a déclaré vouloir rejoindre le Sud s'appelle Ri. Grièvement blessé par balle au menton lors d'un combat, il a demandé au député sud-coréen s'il pouvait s’y faire opérer et vivre comme il souhaite en trouvant un logement et en fondant une famille. L'autre soldat, connu sous le nom de Paek, hésitait encore sur sa future destination, bien qu'il soit tenté par l’idée d'aller au sud du 38e parallèle. Selon Yu, le jeune homme semblait tiraillé par son désir de retrouver sa famille au Nord. A la question de savoir si les soldats nord-coréens choisissent de se suicider en cas de capture, Paek a répondu que de nombreux camarades de combat avaient opté pour cette voie et qu'il possédait lui-même des explosifs destinés à cette fin lorsqu'il s'est effondré au sol après avoir été blessé.Yu Yong-weon s'est rendu en Ukraine du 23 au 26 février à l'invitation du Parlement local et de la réunion spéciale de la Yalta European Strategy (YES). Son entretien avec les deux prisonniers a eu lieu le 25 février et a duré un peu plus d’une heure.Lors de la conférence de presse, le député du PPP a exhorté les autorités à redoubler d'efforts pour empêcher que les soldats nord-coréens capturés en Ukraine ne soient rapatriés de force dans leur pays d’origine.