Photo : YONHAP News

Lisa, membre du groupe Blackpink, a marqué l’histoire en devenant la première chanteuse de K-pop à se produire lors de la cérémonie des Oscars. Dimanche dernier, elle est montée sur scène au Dolby Theatre à Los Angeles pour rendre hommage à James Bond.Après la vidéo hommage à l’espion britannique, l'artiste est apparue vêtue d’une longue robe noire, juste après l’actrice Margaret Qualley, qui a joué dans le film « The Substance ». Elle a interprété « Live and Let Die », le thème du film « Vivre et laisser mourir » de la saga.Cette année, les Oscars ont plébiscité le film indépendant « Anora ». La comédie noire a remporté cinq prix, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice.