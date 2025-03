KBS : introduction de l'IA dans la production des émissions

Photo : YONHAP News

La KBS a introduit de l'intelligence artificielle (IA) dans la production de ses émissions. Elle l’a d’abord appliqué à un programme radio de type « radio visible » pour filmer, monter et diffuser les vidéos.L'IA distingue qui parle entre l'animateur et les invités et diffuse l’image correspondante. Un système de caméra IA permet aussi à la caméra de reconnaître les invités et de se déplacer automatiquement dans toutes les directions. De plus, un présentateur IA a été mis en place pour lire les nouvelles à l’antenne. Il a appris non seulement la voix, mais aussi le ton, l'accent et les habitudes de prononciation, réduisant ainsi l'artificialité du discours.La maison-mère de KBS WORLD a déclaré qu'elle établirait des lignes directrices sur l'utilisation éthique de l'IA avant son déploiement à grande échelle.