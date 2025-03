Photo : YONHAP News

Après les chutes de neige de la veille, la situation s’améliore aujourd'hui, mais le ciel reste instable. Des flocons sont encore annoncés sur le Gangwon ainsi que dans les montagnes du Gyeongsang du Nord et du Chungcheong du Nord. De la pluie s’invitera également dans de nombreuses régions dont le Chungcheong du Sud, le Jeolla du Sud et du Nord. Les nuages recouvriront le reste du territoire, sans précipitation annoncée, et avec quelques rayons de soleil en cours de journée.Amélioration également du côté des températures. Ce mercredi matin, il fera 0°C à Séoul et Daejeon, 1°C à Jeonju, 2°C à Gwangju et 5°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 9°C dans la capitale et Jeonju, 10°C à Daejeon, Busan et Daegu.