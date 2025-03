Le Pentagone réaffirme son engagement envers Séoul après les critiques de Pyongyang sur l’USS Carl Vinson

Photo : YONHAP News

Après la déclaration de Kim Yo-jong fustigeant le récent déploiement d'un porte-avions américain à Busan, un responsable du Pentagone a réaffirmé, mardi, l'engagement des Etats-Unis pour la sécurité de la Corée du Sud. Dans une réponse écrite à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, le porte-parole du département américain de la Défense a indiqué qu'il s'abstiendrait de tout commentaire sur les propos de la sœur de Kim Jong-un. John Supple a toutefois déclaré que son pays avait été clair sur sa promesse de défendre la Corée du Sud, le Japon et le territoire américain, ainsi que maintenir la paix et la stabilité dans la région.Pour rappel, la KCNA avait publié hier un communiqué dans lequel la puissante cadette de Kim Ⅲ qualifiait l'arrivée de l’USS Carl Vinson d’acte provocateur, révélant ouvertement l’attitude hostile des USA. Avant d’ajouter que son pays examinera sérieusement les options visant à accroître ses actions stratégiques à l'encontre de la sécurité des pays hostiles.C’est dimanche que l’USS Carl Vinson est arrivé à la base opérationnelle de Busan. Il était accompagné du croiseur lance-missiles USS Princeton et du destroyer USS Sterett. Il s’agit du premier déploiement d’un porte-avions américain au sud de la péninsule depuis celui de l’USS Roosevelt en juin 2024, et depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier.