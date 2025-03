Aide humanitaire sud-coréenne au Nord : suspension totale en 2024

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré ce matin que l'aide humanitaire de la Corée du Sud à destination du Nord avait complètement cessé en 2024. Aucune aide, qu'elle soit publique ou privée, n’a été accordée au pays communiste l’an dernier.C’est en 1995 que l’aide humanitaire sud-coréenne avait débuté avec l’envoi de 150 000 tonnes de riz au delà du 38e parallèle, afin de répondre à une grave pénurie alimentaire à la suite d’inondations. Elle avait atteint son pic en 2007 avec un montant total de 439,7 milliards de wons, ou 284,37 millions d’euros. Avant de diminuer progressivement à mesure que Pyongyang intensifiait ses programmes nucléaire et balistique.La dernière aide directe du Sud remonte à 2018, avec la fourniture de produits phytosanitaires pour la lutte contre les maladies et ravageurs forestiers. Quant aux aides transitant par des organisations internationales, la dernière tentative date de 2020, avec un projet d’assistance alimentaire via le Programme alimentaire mondial (PAM). Celui-ci n’a toutefois pas été mis en œuvre, le régime de Kim Jong-un l’ayant refusé.La suspension de ces initiatives s’explique par le durcissement de la position nord-coréenne, qui cherche à exclure Séoul. Certains estiment que le principe de « coopération intercoréenne ordonnée », prôné par le gouvernement de Yoon Suk Yeol, a bloqué tout contact avec le royaume ermite, empêchant ainsi les actions humanitaires.